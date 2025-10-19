CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Beni seven arkamdan gelsin" diyerek İstanbul'a ve genel siyasete yönelik hedeflerini yineledi. Odak söylem, Özel'in parti içinde birlik çağrısı ve İstanbul vurgusuyla öne çıktı.

Özel'in çağrısı ve tarihsel atıf

Özel, konuşmasında Fatih Sultan Mehmet atfıyla "Beni seven arkamdan gelsin" ifadesini kullanarak, İstanbul'a ve ülke genelinde yürütülecek siyasi çabalara dikkat çekti. Bu söylemi, kongre katılımcılarından birlik ve seferberlik çağrısı olarak yorumlandı.

Yerel ve genel siyaset değerlendirmesi

Genel başkan, CHP'nin son seçim başarısı ve bunun iktidar değişimine giden adımlar olduğu değerlendirmesini yaptı; rakiplerin bu tabloya karşı tedbirler almaya başladığını söyledi. Ayrıca, parti içi demokrasi ve cumhuriyet vurgusunu yineledi.

Hukuk, kayyım ve tutuklama iddiaları

Özel, konuşmasında son dönemde yaşanan kayyım atamaları, bazı belediye başkanlarının tutuklanması ve partinin İstanbul sürecine yapılan müdahalelere ilişkin iddiaları sıraladı; bunun bir "savaş" girişimi olduğunu savundu. Bu bölümde somut örnekler ve tarihlerle vurgular yapıldı.

Ekrem İmamoğlu ve adaylık vurgusu

Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek mesajları içeren ifadeler kullandı; adaylık konusunu hem olası adaylık vurgusuyla hem de parti tabanına yönelik motivasyon çağrısıyla ele aldı.