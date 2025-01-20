CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Özel, “Bu tavır, siyasi tarihimize kara leke olarak geçecektir” dedi.

Özgür Özel’den sert mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özel, olayın muhalefeti itibarsızlaştırma çabası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak, muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır. Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir.”

“Siyasi tarihimize kara leke”

Açıklamasında siyasi ahlak vurgusu yapan Özgür Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aralarındaki çelişki ne olursa olsun, bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir.”

“Sandığı getirsin” çıkışı

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, siyasi rakipleriyle mücadelede aracıların kullanılmasını eleştirdi:

“Tayyip Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin.”

CHP heyeti ziyaret için İstanbul’a gönderildi

Özel, Ümit Özdağ’ın İstanbul’a getirildiğini öğrendiklerini belirterek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın süreci takip etmek ve Özdağ’ı ziyaret etmek üzere görevlendirildiğini duyurdu.