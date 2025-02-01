İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. Süreci yakından takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Mansur Yavaş’a “Ekrem Bey’e yasak gelirse tek adayımız sensin” dediği öne sürüldü.

İmamoğlu, Çağlayan’da ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılığa ifade verdi. İmamoğlu’nun ifade sürecine destek olmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda CHP’li isim Çağlayan Adliyesi’nde hazır bulundu.

CHP’de "adaylık" senaryosu mu konuşuluyor?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in iddiasına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş’a, İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi halinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tek isim olarak düşünüldüğünü söyledi.

Atik, Özel’in Mansur Yavaş’a hitaben, "Eğer Ekrem Bey’e yasak gelirse tek adayımız sensin. O yüzden bu ön seçime katılmalısın" dediğini öne sürdü.

Özel istedi, Yavaş İstanbul’a gitti

İddialara göre, Mansur Yavaş’ın İstanbul’a giderek İmamoğlu’na destek vermesi yönündeki karar CHP lideri Özgür Özel tarafından alındı. Özel ve Yavaş’ın önceki gün bir araya geldiği ve bu görüşmenin ardından Yavaş’ın İstanbul’a giderek İmamoğlu’nun yanında olması yönünde karar alındığı belirtildi.