Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 25 Eylül’deki Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında ortaya attığı iddialara tepki gösterdi. Yılmaz, daha sorumlu bir dil beklediklerini belirtirken, Çelik ve Duran, Özel’in açıklamalarını siyasi cehalet ve akıl tutulması olarak değerlendirdi.

Cevdet Yılmaz: "Sorumlu bir dil bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erdoğan-Trump görüşmesine dair açıklamalarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarını eleştirerek, "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz" dedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politikada tecrübeli bir lider olduğunu vurguladı ve görüşmenin iki ülkenin yararına olacak kararlar almasını umduğunu belirtti.

Ömer Çelik: "Siyasi cehalet örneği"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’in açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek, "Özgür Özel, dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğrenecek kadar süredir görev yapıyor. Ancak hiçbir ilerleme kaydedilmediği gibi, her geçen gün daha da geriye gidiyor" dedi. Çelik, CHP'nin dış politika birikiminin "tasfiye edildiğini" belirterek, Özel’in yaklaşımını siyasi hayat için olumsuz bir örnek olarak nitelendirdi.

Burhanettin Duran: "Akıl tutulması"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Özel’in açıklamalarını "apaçık bir akıl tutulması" olarak değerlendirdi. Duran, Erdoğan’ın küresel liderliğini ve diplomasi tecrübelerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız, dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisidir ve Türkiye’nin menfaatlerini korumak için her zaman gerekli adımları atmaktadır" dedi. Duran, Özgür Özel’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engin diplomasi tecrübesini takip etmesi ve bundan ders alması gerektiğini önerdi.

Erdoğan, 25 Eylül'de Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme, savunma sanayi, ticaret, yatırımlar ve bölgesel istikrar gibi geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Cumhurbaşkanının, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katıldıktan sonra Washington’a geçmesi ve Trump ile görüşmesi bekleniyor.