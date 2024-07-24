CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saraydaki liderlerle el sıkışmama açıklamalarına yanıt verdi. Özel, Türkiye'nin kutuplaşmasında birinci parti sorumluluğunun Kılıçdaroğlu'na ait olmadığını belirtti ve CHP'nin artık iktidar partisi olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son açıklamalarında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarayla ilişkisine yönelik çarpıcı yorumlarda bulundu ve partisinin liderlik konumunu net bir şekilde ifade etti.

Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım" açıklamasına ilişkin şu yorumları yaptı: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Üstüme alacak bir şey yok. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur."

Özel, Türkiye'nin siyasi kutuplaşmasında birinci parti olarak CHP'nin sorumluluğunu vurguladı ve Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki iddialarını kabul etmedi. "Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partisidir." diyerek partisinin güncel siyasi konumunu ve liderliğini savundu.