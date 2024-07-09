Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 farklı ilde bulunan 11 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Yatırımcılara yönelik duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Antalya ve Aydın'da satışlar

ÖİB'nin duyurusuna göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde 3, Manavgat ilçesinde 1 olmak üzere toplam 4 taşınmaz, Aydın'ın Didim ilçesinde 2 ve Kuşadası ilçesinde 1 olmak üzere toplam 3 taşınmaz satışa çıkarılacak. Antalya'daki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 30 Temmuz olarak belirlenirken, Aydın'daki taşınmazlar için son tarih 31 Temmuz.

Diğer illerdeki satışlar

Malatya'nın Battalgazi, Kırşehir'in merkez, Sakarya'nın Arifiye ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde de birer taşınmaz satışa sunulacak. Bu taşınmazlar için ise son teklif verme tarihi 1 Ağustos olarak açıklandı.

Şartname ve geçici teminat bedelleri

İhaleler için şartname bedelleri 5 bin lira ila 25 bin lira arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 1 milyon lira ile 30 milyon lira arasında belirlenmiş durumda. İhalelere katılmak isteyen teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunmaları ve ilgili belgeleri ÖİB'nin "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/Ankara" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Pazarlık usulü ihale

Taşınmazların ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.