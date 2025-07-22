İzmir susuzlukla mücadelede kritik bir döneme girdi

İzmir, tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Kentin başlıca su kaynaklarından olan Tahtalı Barajı başta olmak üzere birçok barajda su seviyesi kritik eşiğin altına düştü. Kuraklık nedeniyle bazı parkların dahi sulanmasının durdurulması gündeme gelirken, İzmir’in eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Burhan Özfatura’dan önemli bir çağrı geldi. Özfatura, Çiğli Arıtma Tesislerinden çıkan atık suyun mutlaka tarım arazileri ile sanayi bölgelerinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

1999’da ihale aşamasına getirildi ama hayata geçirilmedi

İzmir’de iki dönem büyükşehir belediye başkanlığı görevinde bulunan Burhan Özfatura, 1999 yılında Çiğli’deki Arıtma Tesislerinin 4. fazının da devreye alındığını hatırlattı. “Ben bu projeyi ihale aşamasına kadar getirmiştim” diyen Özfatura, dönemin sonunda projenin rafa kalktığını belirtti. “Şu an geldiğimiz noktada bu suyun kullanımı hayati önemde. Milyonlarca metreküp arıtılmış su her gün denize akıyor. Bu suyun tarımda ve sanayide değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Arıtılan su tarım ve sanayide kullanılabilir

Özfatura, Çiğli Arıtma Tesislerinde yüzde 95 oranında arıtılan suyun içme suyu kalitesine yakın olduğunu vurguladı. “Henüz içme suyu olarak kullanılmasına gerek yok. Ancak tarımda, sanayide, park sulamalarında bu suyun değerlendirilmesi mümkün” dedi. Menemen ve Gediz ovalarının bu suyla sulanabileceğini belirten Özfatura, “Böylece Gediz’in kirli suyunun yerine temiz su kullanılabilir. Ayrıca çevredeki organize sanayi bölgelerine ve doğal yaşam parklarına da bu su ulaştırılabilir” açıklamasında bulundu.

Su kaynakları her geçen gün daha değerli hale geliyor

Susuzluk tehdidinin yalnızca İzmir’e değil, tüm dünyaya yönelik bir kriz haline geldiğini söyleyen Özfatura, “Bugün bir bardak su bile çok kıymetli hale geldi. Bu nedenle, yıllardır denize boşaltılan arıtma suyunu kullanıma açmak artık bir zorunluluk halini aldı. DSİ’nin kanalet sistemleri bu suyla doldurulabilir ve tarım arazilerine verimli şekilde ulaştırılabilir” dedi.

Yetkililere çağrı yaptı: Proje acilen uygulanmalı

Burhan Özfatura, son olarak mevcut yerel yönetime ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. “Bu proje, yıllar önce hayata geçirilmek üzere planlanmıştı. Şimdi uygulanmaması için hiçbir engel yok. Kuraklık tehdidi kapıdayken bu tür projelerin bekletilmeden devreye alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.