İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın sağanak sırasında yoldaki elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

İzmir’de 12 Temmuz’da sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

Büyükşehir Belediyesi: Gediz Elektriğe iki defa arıza kaydı bildirilmiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede belediyenin yürüttüğü ve elektrik hattında oluşabilecek kaçakla ilişkilendirilebilecek bir altyapı çalışmasının olmadığını açıkladı. Bölgede taşeron firma tarafından üç tane yağmur suyu ızgarasının yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“İZSU Genel Müdürlüğü'nün olaya ilişkin teknik raporunda da 2024 yılı Ocak ayında ihaleli işler kapsamında bölgede yüklenici firma tarafından üç adet yağmur suyu ızgarası yaptırıldığı, imalatlar sırasında GDZ Elektrik A.Ş.'den gözlemci talebinde bulunulduğu, imalatların gözlemci nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Raporda yapım çalışmalarından sonra GDZ Elektrik A.Ş. tarafından yağmur suyu ızgarası yanında elektrik hatlarında bakım-onarım çalışması yapıldığı, hatta vatandaşlar tarafından GDZ Elektrik A.Ş.'ye anılan bölge için iki defa arıza kaydı açtırıldığı ifade edilmektedir.”

“Bölge esnafı kaçakla ilgili bildirimde bulundu”

Açıklamada, daha önce bölge esnafının yetkili kuruma birden fazla bildirim yaptığı bildirilirken, "Ayrıca kabloların üzerinde iki farklı noktada onarım gerçekleştirildiğini ve GDZ Elektrik A.Ş.'ye ait elektrik hatlarının yapım tekniğine aykırı olarak zeminden 23 cm aşağıda döşendiği de fotoğraflarla belgelenmektedir. Anılan bölgede elektrik kaçağına bağlı birtakım olumsuzluklar yaşandığına, bölge esnafının yetkili kuruma defaatle bildirim yaptığına ilişkin ifadeleri de kayıt altındadır" denildi.

9 Ocak’ta arıza kaydı yapılmış

Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi ise herhangi bir şikâyet kaydı olmadığını açıkladı. 9 Ocak alınan arıza kaydına ilişkin arızanın giderildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikâyet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır.”

Raporda Gediz Elektrik ile İZSU’nun sorumluluğuna dikkat çekildi

Olay yerindeki mazgaldan 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte yetkililere ilettiği bildirildi. Deniz ve Öktamay’ın yaşamını yitirdiği yerde yapılan inceleme sonrası belediye ve elektrik firması yetkilileri, sorunun çözülmesi için çalışma yaptı. Çalışma ile yer altındaki kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Ardından belediye yetkililerinin kabloların üzerine kapatmasından sonra bölgeye tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

Olayla ilgili bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön rapor, trajedinin ardındaki teknik detayları ortaya koydu. Raporda “Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gediz Elektrik’in (Gdz Elektrik) uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz” denildi.

Dört şüpheli aranıyor

İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı. Gözaltındaki altı kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Diğer dört şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.