Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sonrası evinden alınan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda işine ve gücüne vurgu yaptı.
Özge Özpirinçci’den ilk paylaşım
Ünlülere yönelik operasyonda 8 Ekim’de evinden alınan oyunculardan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından operasyon sonrası ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımında aynadan kendi görüntüsünü kullanan Özpirinçci, “İşimizde gücümüzdeyiz!” mesajını paylaştı.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla aralarında oyuncuların bulunduğu 19 kişi hakkında operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri, sabahın erken saatlerinde ünlü isimlerin evlerinin kapısını çaldı ve şüphelileri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürdü.
İşlem yapılan isimler arasında Özge Özpirinçci’nin yanı sıra Demet Evgar, Metin Akdülger, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Berrak Tüzünataç, İrem Derici, Hadise ve Dilan-Engin Polat çifti de yer aldı.
İşlemler akşam saatlerinde tamamlanarak ünlüler serbest bırakıldı.