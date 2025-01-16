İzmir’de eğitim ve kültür hayatına önemli bir katkı sağlayacak olan Özge Polat Kent Kitaplığı, geçtiğimiz hafta pazar günü yapılan açılışının ardından yoğun ilgi gördü. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kitaplığın öğrenciler için büyük bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Öğrenciler için yeni bir uğrak yeri oldu

Kitaplık, sabah 09.00 ile akşam 23.00 saatleri arasında hizmet veriyor ve özellikle Balatçık’taki İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için yeni bir uğrak yeri haline geldi. Geniş koleksiyonu ve sessiz çalışma ortamı ile Özge Polat Kent Kitaplığı, öğrencilere ders çalışmaları ve araştırmalar için ideal bir mekan sunuyor.

Öğrencilere ekonomik olanaklar sağlanıyor

Kitaplık, sadece geniş kitap koleksiyonu ve sessiz çalışma alanları ile değil, sunduğu ekonomik olanaklarla da dikkat çekiyor. Çay, su, Türk kahvesi ve çeşitli kahve seçenekleri, öğrencilere uygun fiyatlarla sunuluyor. Öğrencilerin bütçelerini zorlamadan keyifli vakit geçirmelerini sağlayan fiyatlar, kitaplığı popüler kılıyor.

Ücretsiz internet ve bilgisayar imkânı sağlıyor

Özge Polat Kent Kitaplığı, öğrencilere sunduğu ücretsiz internet ve kullanıma hazır bilgisayarlarla ders çalışmaları ve araştırmalar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu özellik, kitaplığın öğrenci dostu olmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri.

Balatçık Kent Lokantası öğrencilere uygun fiyatlarla yemek sunuyor

Özge Polat Kent Kitaplığı'nın hemen yanında bulunan Balatçık Kent Lokantası, sabah 11.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında öğrencilere uygun fiyatlı yemekler sunuyor. Dört çeşit yemek, 75 TL gibi ekonomik bir fiyatla öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Başkan Yıldız: “Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Onur Emrah Yıldız, Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışının ilçeye önemli bir katkı sağladığını belirtti. Yıldız, öğrencilerin yoğun ilgisinin projenin doğruluğunu gösterdiğini, kitaplığın öğrencilere ideal bir çalışma ortamı sunduğunu vurguladı. Ayrıca, gençlerin potansiyeline inandıklarını ve onların gelişimleri için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.