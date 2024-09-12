Kazaya sebebiyet veren Elif Nasır’a, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası, istinaf mahkemesince bozularak ‘bilinçli taksir’ cezasına çevrildi. Kararın ardından Nasır’ın cezası, takdir indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis olarak belirlendi. Özge Ulusoy, kararın ardından "Bir nebze olsun nefes alabiliyoruz" diyerek adaletin tecelli etmesinden memnuniyetini dile getirdi.

Kazanın Ayrıntıları

Kaza, 4 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı’nda meydana geldi. Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy’a çarptı. Ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Elif Nasır olay sonrası gözaltına alındı ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cezada Artırım Kararı

Mahkeme sürecinde Nasır, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu ceza, iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 aya düşürüldü. Ancak dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, olayda bilinçli taksir olduğunu değerlendirerek cezayı bozdu. Yeni kararla birlikte, Nasır'a ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ancak cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak ceza, 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi. Ayrıca sanığın ehliyetine de 1 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.

Özge Ulusoy'dan Açıklama

Babası Haydar Ulusoy'un ölümüne ilişkin verilen kararı değerlendiren Özge Ulusoy, adaletin sonunda yerini bulduğunu ifade etti. Ulusoy, "Gerçeklerin ortaya çıkması için büyük bir mücadele verdik. Mahkemeyi yanıltmaya çalıştılar, ancak adalet tecelli etti. Babamın kusursuz olduğunu kanıtladık. Karar, bizim için bir nebze de olsa rahatlama sağladı" dedi.

Sanık Avukatından Temyiz Açıklaması

Elif Nasır’ın avukatı Özge İrem Aksu ise kararın henüz kesinleşmediğini belirterek, "Yargıtay yolu açık. Elif’in kasten bu suçu işlediği yönünde bir durum yok. Bu olay bir kazadır ve müvekkilimin ‘katil’ olarak lanse edilmesi yanlış" diyerek dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı.

Ulusoy ailesi ise Yargıtay sürecinden çıkacak kararı beklemeye devam edeceklerini belirtti.