Yaz ayında yepyeni şarkılar sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Müzik sektörünün parlayan isimlerinden birisi olan Özgecan Güven ,"Yarım Kalanlara Rağmen" isimli yeni şarkısında güçlü yorumu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genco ARI production kanalında yayınlanan şarkısıyla müzik severlerden tam not almayı başardı. İSTANBUL (İGFA) - Başarılı Sanatçılardan Özgecan Güven , Nişantaşında karşılaştığı basına " Yeni şarkım ile müzikseverlerden olumlu şeyler duymak beni mutlu ediyor.

Şarkım hak ettiği yeri bulacaktır. Şarkım sevenlerime emanet diyerek şarkısı ile iddiasını belirtirken Şarkısının klibinin tam bir yaz klibi olduğunu" basına ifade etti.