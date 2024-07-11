2020 yılında eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren Namal, 9 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönerek, NOW TV'de yayınlanan "Kızıl Goncalar" dizisiyle yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Dizide tesettürlü bir kadını canlandıran başarılı oyuncu, şimdi ise yeni bir film projesi için radikal bir değişiklik yaptı.

Yeni proje

Dizinin sezon finalinin ardından Özgü Namal, ünlü yönetmen İlker Çatak'ın yönettiği "Sarı Zarflar" filmiyle anlaştı. Bu yeni projesi için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden oyuncu, siyah uzun saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı. Namal'ın bu yeni imajı, hayranlarını ve medya dünyasını adeta şok etti.

Çekimleri Berlin'de gerçekleşen film setinde yeni imajıyla poz veren Özgü Namal, hayranları tarafından tanımakta zorlanıldı.

İşte yeni imajı...