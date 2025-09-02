Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından, İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı. Çelik, hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ve görevlerinin başında olduklarını vurguladı.

Özgür Çelik ve il yönetimi görevden alındı, kayyum atandı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nde seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan kayyum heyeti atandı.

Özgür Çelik: Karar hukuki değil, siyasi

Kararın ardından İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Özgür Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"300 gündür Ahmet Özer iddianame bekliyor, 165 gündür cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu’nun iddianamesi hazırlanmadı. Neden jet hızıyla bir karar alınmıştır? Açıklanan karar tamamen siyasi bir karardır. Amacını biliyoruz."

"Görevimizin başında olacağız"

Çelik, toplantı yaptıklarını ve hukuki süreci sürdüreceklerini belirterek, "Az önce toplantımızı gerçekleştirdik. Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hukukçularımız itiraz edecek. Biz il binamızda olacağız, görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Karar CHP’siz Türkiye içindir"

Çelik, kararın siyaseti dizayn etme girişimi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yargıyı bir sopa olarak kullanarak siyaseti dizayn etmek isteyenlerin kararıdır. Amacı CHP’siz bir Türkiye isteğidir. Bugün açıklanan karar sadece CHP’nin değil, tüm Türkiye’nin kararıdır. Borsada yaşanan düşüşü hep birlikte gördük. Bu kararın ülke ekonomisine etkisi vardır. Gerçek hiçbir CHP’li bu kararı tanımayacaktır."