Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 10 yönetici hakkında hazırlanan “kongre” iddianamesi İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık, Çelik ve diğer şüpheliler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İddianamenin detayları şöyle;

Kimler hakkında suçlama var?

İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 7 parti yöneticisi daha yer aldı.

Suçlamaların içeriği ne?

Savcılık, CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik’in desteklenmesi için bazı delegelere para teklif edildiğini, bazılarına ise yakınlarının CHP’li belediyelerde işe alınacağı vaadinde bulunulduğunu iddia etti.

HTS kayıtları delil olarak gösterildi

İddianamede HTS kayıtları, tanık beyanları ve kongreye ilişkin belgeler delil olarak sunuldu.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis isteniyor

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, dava süreci için duruşma tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Suçlamaların sabit görülmesi halinde Özgür Çelik ve diğer yöneticiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek.