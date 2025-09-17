CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye meclis üyelerinin ölümle tehdit edildiğini belirtti.

Özgür Çelik'ten Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, gözaltına alınan belediye meclis üyelerinin "ölümle tehdit edildiğini" belirterek, “Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi’ne çökme operasyonudur” dedi.

"Meclis üyeleri ölümle tehdit edildi"

Çelik, açıklamalarına devam ederek Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve meclis üyelerinin tehditler aldığını duyurdu. Özellikle, “Bir belediye meclis üyesinin CHP’den istifa etmesi için kendisine WhatsApp üzerinden kelepçeli fotoğraflar gönderildiği ve ölümle tehdit edilen meclis üyeleri bulunduğu” ifade etti. Çelik, tehditlerin sadece sözlü olmadığını, şantaj ve para teklifleri ile de yapıldığını vurguladı.

CHP'nin Bayrampaşa'daki sandalye sayısı 18'e düştü

Son dönemde Bayrampaşa Belediyesi'nde yaşanan istifalarla CHP’nin meclis çoğunluğunun azaldığı belirtildi. Murat Salman ve İbrahim Soytürk’ün partilerinden istifa etmesiyle birlikte, CHP’nin meclisteki sandalye sayısı 18'e düştü. Bu gelişmeler, CHP'nin kazandığı Bayrampaşa Belediyesi'nin yeniden AK Parti'ye geçmesi ihtimalini gündeme getirdi.

"Boyun eğmeyeceğiz"