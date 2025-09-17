AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun sözlerine tepki göstererek, "Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu’nun sözlerini "yok hükmünde" olarak nitelendirdi.

Çelik, paylaşımında şunları ifade etti:

“Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu’nun, insanlığın ortak değeri Kudüs’ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor. Bu sözler, insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor. İnsanlık, bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir.”