Karabağlar Belediyesi'nin sosyal hizmetler birimi olan Özgür Çocuk Evi, okul öncesi çocuklara yönelik sunduğu eğitimlerle ilk mezunlarını sevinçle karşıladı. Barış Semt Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Başkan Helil Kınay'ın da katıldığı törende, çocuklar yılsonu gösterilerini sergiledi. Dansların ve şarkıların yer aldığı etkinlikte Başkan Kınay, çocuklarla birlikte eğlendi ve onların performanslarını keyifle izledi. Mezuniyetin coşkusunu paylaşan çocuklar, keplerini havaya fırlatarak bu özel günlerini kutladılar.

Başkan Kınay, çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, yetişkinlerin görevinin çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak olduğunu vurguladı. Karabağlar Belediyesi olarak çocukların hak ettikleri yaşamı sürdürebilmeleri için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirtti. Özgür Çocuk Evi'nin önemine değinen Başkan Kınay, bundan sonra da tüm mahallelerde çocuklar için çalışmalarının süreceğini söyledi ve "Bugün bir başlangıç olsun. Çocuklarımızın yolu hep açık olsun" dedi.