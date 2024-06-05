Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle paranın değeri düşerken, en büyük banknot olan 200 TL'nin yetersiz kaldığı sıkça dile getiriliyor. Bu nedenle, 500 TL ve 1000 TL’lik banknotların piyasaya sürülmesi gündeme geldi.

Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu belirleneceğini söyledi. Karahan, küpür kompozisyonunu farklı göstergelerle takip ettiklerini ve bu konuda birimlerin çalıştığını ifade etti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın görüşü

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu küpürlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yahu var, aaaaaa artık” diyerek bu banknotların gerekliliğine dikkat çekti.

Asgari ücret ve banknot ihtiyacı

2009 yılında net asgari ücret 527,13 TL iken, bir asgari ücreti çektiğinizde elinize en fazla 2 adet 200 TL’lik banknot geçiyordu. Ocak 2024 itibarıyla net asgari ücret 17.002 TL oldu. Bu durumda, maaşınızı 200 TL’lik banknotlarla aldığınızda elinize 85 adet 200 TL'lik kâğıt para geçiyor. Bu durum, daha büyük banknotların gerekliliğini ortaya koyuyor.