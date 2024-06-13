Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret ve enflasyon tartışmaları devam ederken sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Demirtaş, Türkiye'nin tasarruf yapması gerektiğini, ancak bu tasarrufun dar gelirlilerden değil, siyasetçilerden başlaması gerektiğini vurguladı. Demirtaş, "Tasarrufa fakir fukaradan başlanmaz, siyasetçiden başlanır" ifadesini kullandı.

Asgari ücret ve enflasyon tartışmaları

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli, emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Ancak yeni ekonomi yönetimi, Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmayacağını açıkladı. Deneyimli ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez de asgari ücrete zam yapılması gerektiğini savunarak, zam yapılmamasının insanlık dışı olduğunu belirtti. Eğilmez, asgari ücret artışının enflasyonu artıracağını kabul etmekle birlikte, mevcut ekonomik koşullarda bu artışın zorunlu olduğunu ifade etti.

Enflasyon ve fiyat artışları

Eğilmez, enflasyonun düşeceğini ancak fiyatların düşmeyeceğini belirterek, "Piyasa kendisini kurun 40-45 olacağına göre ayarladı. Fiyatlamalar buna göre yapıldı. Bu nedenle enflasyon düşse bile fiyatlar düşmeyecek" dedi. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp de asgari ücret artışının ertelenemeyecek kadar önemli olduğunu belirtti. Demiralp, "Düşük gelir grupları gelirlerinin çoğunu kiraya, gıdaya, ulaştırmaya harcadığı için onların enflasyon sepeti çok daha yüksek" dedi.

Gelir dağılımı ve sosyal adalet

Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına dikkat çekerek, tasarruf politikalarının dar gelirlilerden başlatılmasının yanlış olduğunu savundu. "Tasarruf dar gelirliden, emekliden, işçiden, memurdan ve çiftçiden başlamamalı. Bu tasarruf, itibardan, siyasetçilerden, hükümetten ve devletten başlamalı" ifadelerini kullanan Demirtaş, sosyal adaletin önemine vurgu yaptı.