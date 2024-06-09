İzmir'de ziyaretler gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel gelecekle ilgili planlarını açıklarken önemli bilgiler verdi. Başkan Özel yerel seçimde kaybedilen Menemen’i ve Aliağa’yı geri almaya kararlı olduklarını vurguladı. Menemen adaylarını bir yıl sonra açıklayacaklarını dile getiren CHP Lideri Özgür Özel, "12 genç aday gösterdik, İzmirliler 11’ini seçti. Seçilemeyen arkadaşımız Aliağa adayı Çağdaş Güç kıl payı kaybetti. Menemen’de kadın adayımızın Deniz Karakurt’un karşısında devlet gücünü kullanan kayyum vardı. Seçim öncesi satılan mallar seçim bütçesine harcandı. 1 yıl sonra Menemen adayını ilan edip çalıştıracağız. Ben de özel olarak Menemen’e geleceğim. Bir sonraki seçimde 30 belediye ve büyükşehiri kazanacağız. Zaten buna çok yakınız. İzmir’deki başarı güçlü örgüt yapımızla genel kampanyanın ruhuna uygun adaylarla yürümemizle sağlandı" ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin seçimde çok büyük bütçeler kullandıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel," İzmir bu seçimlerde 31 başkandan 29’unu seçti. AK Parti seçim öncesinde kendisi açısından İzmir seçimine çok önem atfetti. Maddi yönü büyük kampanya yaptılar. Algı yaratmaya çalıştılar. İzmir’deki çok takip edilen takip edilen sosyal medya hesapları başta olmak üzere çok ciddi kampanya yaptılar. Onların kampanya bütçesiyle rakip olamazdık. Bizim kampanyamız CHP’nin, cumhuriyetin amiral gemisi olmamanın, cumhuriyete sancak gemisi olmanın sorumluğunu taşıyordu. Bu sorumlulukla çalıştık ve aylarca inanamayacakları sonucu aldık. İzmirliler burada İzmir’i CHP’yi, cumhuriyeti tartıştırmadılar" diye konuştu.

İzmir'de özeleştiri yaptıklarını vurgulayan Başkan Özel, "Manisa’da yüzde 60 alınırken İzmir’deki oy oranını konuşuyoruz. Doğru bir strateji ile belediyeleri kazandık ama İzmir’in oy oranları çok daha büyük rakamlara ulaşabilirdi. Sonuçta yetki artık Cemil Tugay’da, 28 başkanda… Onlardan sadece kentte güzel işler yapmalarını beklemiyoruz. İzmir’in yüksek beklentilerine en iyi derecede yanıt vermeliler. Belediye başkanlarına bakarken vatandaşlar ‘bunlar Türkiye’ye yönetmeye hazır mı?’ diyecektir. Seçmen Tugay’ın cebine bir anahtar sıkıştırdı. O anahtar, iyi, doğru dürüst bir yönetimin sonucunda en geç 4 yıl sonunda Ata’nın partisini iktidara gelmesinin anahtarıdır. Kendileri bu bilinçle çalışacaklar, bütün gücümüzle destekleyeceğiz" dedi.

"Kurumsal reform"

SODEMSEN ve SODEM ile belediyelerde denetimi yürüttüklerini vurgulayan Başkan Özgür Özel "Çok iyi isimler var, farklılıkları göreceksiniz. CHP baştan aşağı kurumsal bir reform geçirdi. Birkaç ay içinde daha fazla fark edilecek. Bize oy veren gençler pişman olmayacak. 31 Mart'ta kazandığımız bir siyasi başarı var ama bir zaferden çok sorumluluk olarak görüyoruz. Kimseyi itmeden yöneteceğiz Belediyeler Birliği seçimleri çok önemli örnekler. AK Parti çoğunluğu sağlayıp yönetim yapıyor" dedi.

Belediyeler Birliği seçiminde, 7 partiye görev teklif ettiklerini ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhur ittifakı karşımıza aday çıkardı. Biliyorsunuz Yeniden Refah şu an Cumhur İttifakında değil ve Belediyeler Birliği Seçimleri’nde yanımızda yer aldı. Gelecekte ne olur bilinmez. Biz AK Parti ve MHP'ye koltuk teklif ettik. AK Partililer bize oy verdi diye parti içi soruşturma açtılar. Biz bir partinin her şeyi yapmasını doğru bulmuyoruz, partimizden olmayan diğer belediyelere de destek vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra da bu yaklaşımımız devam edecek" açıklamasında bulundu.