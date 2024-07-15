Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başka Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cuntanın gerçekleştirdiği darbe girişiminde yaşanan ilk anları, gazeteci Saygı Öztürk'e anlattı. Öztürk'ün aktardığına göre Özel, 15 Temmuz 2016 akşamı “Bu darbeler Meclis’i kapatır. Biz Meclis’i açık tutalım. Gidip Meclis’i sararlarsa bir daha da giremeyiz” dedi.

Özel, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e verdiği röportajda “Bir tek Aykut Erdoğdu’da silah vardı. O silahını çekmiş, gelirlerse bir pozisyon ayarlamış kendine, ‘Mermi sayım kadar adam indiririm’ diyor. ‘Dur, Aykut yapma’ dedikçe, ‘Başka çare yok, onlar bizi vuracağına ben onları vururum’ diyor. Başka silahı olan var mı diye bakıldı. AKP’li bir arkadaşta da silah vardı. Yanımızda birkaç tane silahlı koruma vardı. Onlar bir pozisyon aldılar. Darbecilere asla teslim olmayacaktık” ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün yazısı

Özgür Özel, 15 Temmuz’da yaşadıklarını anlattığı Öztürk’ün yazısı şöyle:

“Genel merkezde milletvekilleri ile değerlendirme yapıldı”

Bir yabancı ajans muhabiri Ankara üzerinde uçakların uçtuğunu ve IŞİD’in F-16 kaçırdığına dair bilgi verince, Özel durumu anlamaya çalıştı. Daha sonra Genelkurmay’ın önünde askerlerin içeri girmeye çalıştığını öğrendi ve durumu "darbe girişimi" olarak değerlendirdi. Tüm milletvekillerine Genel Merkez’de toplanma çağrısı yaptı.

CHP Genel Merkezine ulaşan milletvekilleri ile değerlendirme yapıldı. Özel, darbelerin Meclis’i kapatma eğiliminde olduğunu belirterek Meclis’e gitmeleri gerektiğini söyledi. Genel Merkezden çıkarken tüm ışıkların açık bırakılmasını istedi.

“Biz Meclis’i açık tutalım”

Özel, o andan sonra yaşadıklarını şöyle aktardı:

“Külliye’nin üzerinde helikopter, uçak uçuyor, yerlerde ateş görüntüleri var. Değerlendirme sırasında ben, ‘Bizim Meclis’e gitmemiz lazım’ dedim. Çünkü bu darbeler Meclis’i kapatır. Biz Meclis’i açık tutalım. Gidip Meclis’i sararlarsa bir daha da giremeyiz. Oradan da çağrı yapalım.’ Bu CHP Genel Merkezinde olmaz.

“Genel Merkezin ışıkları yansın”

Genel Merkezden tam çıkarken ‘Birisi Genel Merkezimizin tüm ışıklarını yaksın’ dedim. ‘CHP darbe başlayınca ışıkları kapadı kaçtı’ der birileri. Yönetici kalmıyor ama çalışanlar var. Onlara bir tane bile ışık kapanmamasını söyledim. Bu arada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu her beş dakikada bir devamlı arıyorum. Kemal Bey uçakta ve ulaşılmıyor. Biz, tam gitmeye uğraşırken Özel Kalemden aradılar, Kemal Bey’i Genelkurmay’dan birkaç kez aradılar. Olmadığını söyleyince, arayan kişi, ‘Kemalist subayların da bu darbe girişimini desteklediklerini’ söylemek istiyormuş. Biraz da küfürlü bir şekilde ‘Hadi gitsinler oradan, darbe yapıyorsa yapsın, biz karşıyız. Önünde sonunda herkes zarar görüyor bu işten’ dedim.

Biz bindik araçlarımıza TBMM’ye gidiyoruz. Bizim sarı Vosvos da Aykut Erdoğdu ile birlikteydi.

Yaklaşık 5 veya 7 dakikalık bir video çekti. O konuştu, ben konuştum. Aykut Bey duygusaldır. ‘Darbe girişimi var, uçaklar bomba atıyor, biz Meclis’e girmeye çalışıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz size emanet. Ailemizi yalnız bırakmayın, Barış’a destek olmalarını, onu yalnız bırakmamalarını istiyorum, onları Veli Ağbaba’ya emanet ediyorum. Aykut Erdoğdu da, ‘Biz bu darbenin karşısındayız ve Meclis’e doğru gidiyoruz’ dedi pozisyonumuz belli olsun diye.”

Özgür Bey aracını park ederken, Aykut Erdoğdu silahını çıkarmış, duvarı kendisine siper almıştı. Özgür Bey kapıları, aynaları kontrol etti. Kapıdaki askerler içeriye girmelerine engel olmadı.

Meclis’e girdiklerinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman kürsüdeydi. Kemal Bey’e küfür ve hakaret eden elemanını kolladığı için kapıyı kırıp bilgisayara el koyduğu için uzun süredir küslerdi.

Kahraman, Özgür Bey’i görünce, “Özgür Bey hoş geldiniz. Bir demokrasi öpücüğünü hak ettiniz. Bir demokrasi öpücüğü vereyim” deyip sarıldı, öptü. Darbe girişimi için birbirlerine geçmiş olsun dileğinde bulundular. Özel, Başkanlık Divanını hep birlikte oluşturmayı önerdi.

Meclis Başkanının yanında katip üyeleri oturuyor ya oraya her partiden bir grup başkan vekili konuldu. Başkan bir açılış konuşması yaptı. Kahraman, “Meclis kapalıyken olağanüstü toplantı yapılır ya. Bu olağanüstünün olağanüstü bir toplantıdır, çağrılmadan kendimiz geldik, herkesi buraya çağırıyoruz” dedi.

Özel, o anları da anlattı:

“Bir tek Aykut Erdoğdu’da silah vardı. O silahını çekmiş, gelirlerse bir pozisyon ayarlamış kendine, ‘Mermi sayım kadar adam indiririm’ diyor. ‘Dur, Aykut yapma’ dedikçe, ‘Başka çare yok, onlar bizi vuracağına ben onları vururum’ diyor. Başka silahı olan var mı diye bakıldı. AKP’li bir arkadaşta da silah vardı. Yanımızda birkaç tane silahlı koruma vardı. Onlar bir pozisyon aldılar. Darbecilere asla teslim olmayacaktık.”