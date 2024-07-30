CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile ilgili yaptığı son açıklamalarda, darbeyi 'tiyatro' olarak tanımlayanların Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülük olduğunu belirtti. Sabah Gazetesi'ne konuşan Özel, isim vermeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki açıklamalarını eleştirerek sert ifadeler kullandı.

Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimini 'tiyatro' olarak adlandıranlara yönelik şu sözleri dile getirdi: "Bu bir tiyatro' diyorlardı. Anında karşı çıktım. Dedim ki; 'Kardeşim, bal gibi darbeydi. Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır. Ve devam ettim; 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülüktür" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelere ne diyeceği ise sosyal medyada büyük merak uyandırdı.