Gezi Parkı Davası kapsamında Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın kızı Vera, anaokulundan mezun oldu. Vera ve arkadaşları için İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki anaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da katıldı. Özel, daha sonra yanında Vera ve annesi Meriç Demir Kahraman ile birlikte açıklama yaptı.

"Babası okula götürsün"

''Hepimiz adına bir görev yapıyor Tayfun Kahraman, Vera’nın babası'' diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

''O, o görevde olduğu için buraya gelemedi. Benden rica etti, ‘Vera’nın mezuniyetine sen gider misin’ diye. Geldim, Vera’nın arkadaşlarının danslarını izledik. Çok güzel sohbet ettik ve şimdi de buraya sizin karşınıza birlikte geldik. Burada söyleyeceğim tek şey şudur. Gerçekten hepimizin yapacağı bir şeyi Tayfun yaptı ve hepimiz adına da bugünkü görevini yapıyor yıllardır. Bu kreşe Vera’yı getiremedi, hiç de alamadı. Şimdi seneye Vera okula başlayacak artık. Buradan, Türkiye’de vicdanı olan herkese sesleniyorum. Bu kadar yeter. Herkes artık durması gerektiği yerde dursun, vermesi gerektiği kararı versin. Şu anda Vera’nın babasının göreviyle ilgili kağıtların incelenmekte olduğunu biliyoruz. O arkadaşların vicdanlarına sesleniyorum. O arkadaşlar kimin sözüne kıymet veriyorlarsa bir kez daha o kişilere sesleniyorum.

Bu bitsin, artık okula Vera’yı babası götürsün. Vera’nın babasının 4 arkadaşı daha var. Onlar için de aynı talepte bulunuyoruz. Hatta Vera’nın babası gibi çocuklarından ayrı olan herkes için de bundan sonrası için bir talepte bulunuyoruz. Bütün Türkiye’ye bu duygularla sesleniyoruz. Vera’ya teşekkür ediyorum. Arkadaşları da Vera da çok güzel şeyler yapmışlar. Hep birlikte bir şarkı okudular. Okudukları son şarkı da şeydi, ‘Bir gün birisi ağaçları kesmeye kalkarsa o ağaçlar hepimizin’ diye bir şarkı okudular. Şarkı okudu diye kimseye kötülük yapılmaz. O şarkının sözlerine uydu diye kimsenin cezalandırılmaması lazım.''

"Adayımız İmamoğlu"

Vera’yı yanaklarından öperek uğurlayan Özel daha sonra da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri için adaylarının kim olacağı konusundaki soru üzerine "Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" açıklaması yaptı.