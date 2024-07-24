CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, en düşük emekli maaşının asgari ücret olsun talepleriyle ilgili, "Bunların sırtında küfe yok" cevabına yönelik, "Biz CHP olarak küfeyi istiyoruz. Millet sana küfeyi verdi. Küfenin içine emekliyi koyuyorsun ağır geliyor, 'milletin efendisi' denen çiftçiyi taşıyamıyor, ağır geliyor. Bırak ben taşıyacağım küfeyi" dedi

Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, Türkiye İstatistik Kurumu hakkında parti olarak suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. AK Parti'nin Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saydığını belirten Özel, “Büyükşehirlerde kira 20 bine dayanmışken kirayı 5 bin 800 olarak gösteriyorlar. TÜİK yemekhanesinde dört çeşit yemek, geçen yıl 35 lirayken bugün 170 lira olmuş durumda. TÜİK kendi vicdanını kendi damarlarından ölçsün. Bu kuruma bu hilebazlığı yaptıranlar bunun hesabını er geç verecekler. Fransa'daki gibi verimliliği asgari ücrete yansıtsalardı 17 bin lira olan asgari ücret 75 bin lira olacaktı. AK Parti, Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saymaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret deyince küfelerine ağır geliyor”

Vergide adaletle ilgili kanun teklifi hazırlayarak en düşük emekli maaşının, bir asgari ücret olmasını önerdiklerini anlatan Özel, şunları söyledi:

“Tayyip Bey buna dertlenmiş. Demiş ki, ‘bunların sırtında küfe yok’. Vallahi aslında ben de onu istiyorum. Biz CHP olarak küfeyi istiyoruz. Millet sana küfeyi verdi. Küfenin içine emekliyi koyuyorsun ağır geliyor, 'milletin efendisi' denen çiftçiyi taşıyamıyor, ağır geliyor. Beyefendiye beşli çeteler ağır gelmiyor, '10 bin liraya geçinene asgari ücret ver' diyorum, 'ağır geldi' diyor. Bırak ben taşıyacağım küfeyi. 'Asgari ücret' deyince küfelerine ağır geliyor. 10 bin TL'lik emekli maaşını 12 bin 500 yapmış, 33 milyar yük olmuş, bu ağır geliyor, müteahhitlerine sildiği borç 660 milyar TL, o ağır gelmiyor. Ver o küfeyi ver biz taşıyalım. Küfelerini taşıyamayanlar, çıkarın o küfeyi biz taşıyacağız.”

“Toplayalım, bir ay sonra ötanazi yapalım' demek cinayettir”

CHP lideri Özel, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin uzun süreden beri gündemde olduğunu belirterek “CHP olarak bu konuya tutumunu en net ifade eden partiyiz. 'Sorun yoktur' diyenlerden değiliz. Çareyi cinayette görenlerin karşısındayız” dedi.

Türkiye’de sokak hayvanları sorunu olduğunu savunan Özel, "Bu sorun sınıfsal soruna evirilmek gibi bir riski işaret ediyor. Eğer çocuğunuz servisle okula gidiyorsa, işinize kendi aracınızla gidiyorsanız sizin açınızdan belki de sokak hayvanları sorunu yoktur. Ama bir yoksul mahalledeyseniz, çocuk sabah okula yürüyerek gitmek zorundaysa, bir servise yetişmek için ana yola yürümek zorundaysanız bir sokak hayvanları sorunu var. Bu soruna 'yok' demek, sorunun iki tarafına da sokaktaki hayvanlara da en büyük kötülüktür. Ama bu sorunu görüp çözmek için 'toplayalım, bir ay sonra ötanazi yapalım' demek cinayettir” diye konuştu.

“Katliamlar devam ediyor; daha da riskli duruma gidebilir”

Özel, “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nden "ötanazi kelimesinin çıkarılmasının" sorun çözmediğini vurguladı. Özel, “Fiilen katliamlar devam etmektedir, daha da riskli duruma gidebilir. Kanun belediyelere yetki vermektedir; ama para vermemektedir. Sorunun çözülmesi için bütün belediyelerin yeteri kadar barınak yapması, personel, araç alması kısırlaştırma yapması, onun lojistiğini planlaması lazım. Belediyeleri borçla aldık. Şimdi 'hadi bunları yap.' Nereden bulacaksın parayı?" ifadelerini kullandı.

Özel, grup toplantısının, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek 102 sporcunun İstanbul'dan uğurlanmasının tüm televizyonlarda eksiksiz yayınlanabilmesi için yarım saat geç başladığını belirterek, “İstedik ki orada milli formayı taşıyacak, kazanacakları madalyalarla hepimizi gururlandıracak ay yıldızlı al bayrağı göndere çekerek, İstiklal Marşımızı okuyacak, çok kıymetli kafilemizi hep birlikte uğurlayalım. Televizyonların bazılarında CHP Genel Başkanı, bazılarında milli sporcularımız olmasın. Ben hepimiz adına, CHP ailesi adına kafilemize başarılar diliyorum. En iyi sonuçlarla yurda dönmelerini bekliyorum” dedi.

“Filenin dibi delikse yeriniz Türkiye ittifakı”

Türkiye'nin büyük sorunları olduğunu söyleyen Özgür Özel, MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Tarihin en ağır ekonomik krizi demek deli saçmasıdır” sözlerini şöyle eleştirdi:

“AKP'nin ortaya attığı gündemlerinin dışında, bir de AKP'nin 22 yılın sonunda çözmediği çok yakıcı gündemleri var. 'Hayat pahalılığı' diye bir şey var. Enflasyon durunca fiyatlar durmuyor ki. Sen onu 50’de tutarsan, yüzde 50 fiyatlar artmış oluyor. Enflasyon düşerken fiyatlar düşmez, fiyatların çıkış hızı azalır. 'En kötü günlerdeyiz' deyince MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Tarihin en ağır ekonomik krizi demek deli saçmasıdır' demiş. Hiçbir şey demeyeceğim. Sadece şunu diyeceğim; MHP’ye oy verenler, AKP’ye oy verenler, Cumhur İttifakı’na oy verenler; eğer tarihin en ağır şartlarını yaşamıyorsanız, bakkalda, markette, pazarda elinizdeki parayla alışveriş yaparken keyfiniz yerindeyse Devlet Bey’e hak verin, oy verin. Ama filenin dibi delikse, kasabın önünden geçerken zorlanıyorsanız, AKP’nin geldiği günden beri her ay beş çeyrek kaybediyorsanız, Devlet Bey’in dediklerini cüzdanınızda görmüyorsanız sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yeri değil, bu milletin derdiyle dertlenen Türkiye İttifakı’nın içidir, buyurun sizi bekliyoruz.”

“AK Parti 'ötanazi' diyor onu savunuyorlar, 'katliam' diyor onu savunuyorlar”

Özel, Bahçeli'nin konuşmanın devamında çok sevdiğini söylediği köpeklerden bahsettiğini vurgulayarak, “Ben bakıyorum komisyonda; AK Parti söylüyor MHP oyluyor, AK Parti söylüyor MHP oyluyor. Öyle bir haldeler ki AK Parti 'ötanazi' diyor onu savunuyorlar, 'katliam' diyor onu savunuyorlar, 'geri çektim' diyor onu da savunuyorlar. Kendine ait fikri olmayan, tek fikri AK Parti'nin fikrini desteklemek olan bir grupla karşı karşıyayız. Kişisel kararları geçtim, partinin kararlarının da 'AK Parti'nin gözünün içine bakın, ne diyorsa yapın' diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Çok sevdiğini söylediği köpeklere komisyonda ne yaptıklarını görünce benim için sevgi dolu hiçbir kelime okumadım, çok memnunum. MHP'lilerin sevdikleri gibi olmaktansa, onların sevmediği, ağır sözler söylediği biri olmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

“154 kişiyi fişliyorlar”

Özel, Bahçeli'nin 154 kişi ile hesaplaşacaklarına ilişkin sözleriyle ilgili, “Devlet Bey'e bir şey söylemek isterim; o ikisi hani bütün örgütün yaka silktiği ikisi. O ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor. Ben herkesin yaka silktiği o ikisinin partideki pozisyonundan da sizin zorluklarınızdan da farkındayım. Ben nereye gitsem, kimle konuşsam, sorunun ne olduğunu, nereden kaynaklandığını biliyorlar. Şimdi o ikisi 154 kişilik bir isim listesi yapmış. Mahkemeye yollamış, geri atmış mahkeme. Şimdi bizimle hesaplaşacakmış. Sayın Bahçeli bir hesaplaşma olacaksa 154'ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar; ama siz önce vicdanınızla hesaplaşın. Sizin onayınızla, atamanızla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olmuş, Ankara’nın ortasında vurulmuş, vurulduğu andan itibaren MHP'nin içindeki o ikisinin yaydığı haberle bir kişi tweet atmamış, bir kişi cenazesini gitmemiş, gidenlerin hepsi MHP'den istifa etmiş. Bir kişi taziye vermemiş. Şimdi o ikisinden biri azmettiriciyle mesajlaşmış durmuş. Mahkemede görüyoruz. Mesajın içeriğini de bilen var, günü gelince bütün Türkiye öğrenecek. Ama onu bilenlerin, görenlerin resmi kanaldan onu iddianameye sokması lazım, ona direniyorlar. Ondan sonra 154 kişiyi, Sinan Ateş'in naaşını yerde bırakmayan, sahip çıkan 154 kişiyi fişliyorlar, hedef gösteriyorlar, 'hesaplaşacağız' diyorlar. Bizim vicdanımız rahat” dedi.