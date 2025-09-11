CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği 11 açılış ve 11 temel atma töreninde muhalefetin birlikte hareket etmesinin Türkiye için kritik önem taşıdığını söyledi. Törende yapılan açılışlar ve temellerle birlikte toplam kreş sayısının 26’ya çıkacağı belirtildi.

Sancaktepe’de eğitim yatırımları öne çıktı

Özel, CHP döneminde Sancaktepe’de sıfır olan kreş sayısının, yapılan yatırımlarla 26’ya çıktığını belirtti. “Kadınların çalışma hayatına katılımı ve sosyal yaşamda var olmaları için bu yatırımları sürdürüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı, İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını hatırlatarak, parti içi ve dışındaki darbelere karşı sandığa sahip çıkacaklarını ifade etti. Özel, “Hep birlikte hareket etmezsek, Türkiye’nin geleceği tehlikeye girebilir” dedi.

Özel, DEM Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi liderlerinin desteğini örnek vererek, demokratların birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı. “Demokratların birlikte direnmesi, Türkiye’nin tek umududur” ifadesini kullandı.

"Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız"

Özel, kararlılık mesajı vererek, gençliğin enerjisiyle mücadeleye devam edeceklerini söyledi: “Hep birlikte 100 yıl sonra bir kez daha kurtulacağız. Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması şöyle:

"Sandığı biz getirdik biz sahip çıkacağız"

Özel, "İstanbul'u yıllarca kaybettik ama gidip de kimsenin mazbatasını, diplomasını iptal ettirmeye; çamur, çirkefle yönetime gelmeye kalkmadık. Çalıştık, milletin gönlünde yer eden Ekrem İmamoğlu’nu çıkardık. Kazandık, kazandık, kazandık. Ona karşı yapılan darbeye de direniyoruz. Özgür Çelik’e karşı yapılan darbeye de direniyoruz. Parti içinde, parti dışında seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur. Sandığı biz getirdik, biz sahip çıkacağız. Bugün CHP’nin binalarına çökülürken sessiz kalanlara, yarın sıra senin tapuna, senin binana geldiğinde bu günleri hatırlarsın, iş işten geçmiş olur, diyorum. Hepinize sesleniyorum ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu anlamda bugün DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları geldi. Buraya gelmeden önce İYİ Parti’nin Genel Başkanı Müsavat Bey ziyaret etmişti. Zafer Partisi, pazar günü sabah ziyarette bulunmak istiyor. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanları ayrı ayrı aradılar, mesajlar yayınladılar. Demokratların birlikte direnmesi, muhalefetin güçlü bir cephe halinde karşı çıkması Türkiye’nin tek umududur. Ya demokrasiyi kurtaracağız, geleceğimizi kurtaracağız, gençlerimizi kurtaracağız; ya da Erdoğan’ın koltuk hevesi için bu memleketin batmasına, yoksullaşmasına, Amerikan - İsrail planlarıyla ele geçirilmesine seyirci kalacağız" diye konuştu.

"Bir kez daha Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız"

Özel, "Bunun için şunu söylemek isterim ki kimse umutsuzluğa kapılmasın. Enerjimiz yüksek, inancımız tam. Ekrem Başkan’ın dediği gibi ‘gençliğimiz var.’ Baş eğmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Herkese düşen bir tek şey var, bugün olduğu gibi dün Kadıköy’de olduğu gibi Maltepe’de olduğu gibi çağrıldığınız yere gelin. Kalabalıkları toplayalım. Ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Hep birlikte 100 yıl sonra bir kez daha kurtulacağız. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapacağız" dedi.