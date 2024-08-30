Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Aydın’ın Çine ilçesinde düzenlenen Suavi konserine katıldı. Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, dev Türk bayrağı altında toplanan vatandaşlar, coşkulu anlar yaşadı. Konser boyunca polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, başka bayrak ve flamaların alana girmesine izin verilmedi.

Özel'den CHP’li belediyelere talimat

Konserin ortasında sahneye çıkan Özgür Özel, etkinliğin iptal edilmesi için girişimlerde bulunulduğunu ancak buna rağmen konseri gerçekleştirdiklerini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve diğer CHP’li belediye başkanları ile birlikte sahneye çıkan Özel, “Tüm Cumhuriyet Halk Partililerin yüreği burada ve sanat ile sanatçıyla birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi. Özel, CHP’li belediyelere hangi görüşe sahip olursa olsun, tüm sanatçılara destek verilmesi yönünde talimat verdi.

Sanat ve birlik mesajı

Özel, konuşmasında, "Bizim yönettiğimiz ilçe ve büyükşehirlerde, siyasi rakiplerimizin çok sevdiği sanatçılar sahne alıyor. Onlara sahne veriyoruz," diyerek, sanatın ve sanatçının ayrım gözetmeksizin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu çağrısı, alanda toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Barışın simgesi beyaz güvercin

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Lideri Özgür Özel ve sanatçı Suavi’ye hediyeler takdim etti. Daha sonra Özel, Çerçioğlu, Ahmet Aras ve diğer belediye başkanları, barışın simgesi olarak beyaz güvercinler uçurdu.