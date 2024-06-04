Özel ve beraberindeki heyetin, kısa süre önce AYM Başkanı olarak seçilen Özkaya’ya hayırlı olsun dileklerini ileteceği belirtildi.

Yargıtay ve Danıştay Başkanlarına Ziyaret

Özel’in ziyaretleri sadece AYM Başkanı ile sınırlı kalmayacak. CHP Genel Başkanı, seçimin 37 turda tamamlandığı Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i ve mevcut Başkan Zeki Yiğit’in yeniden seçildiği Danıştay’ı da ziyaret edecek. Bu ziyaretlerde, yargının başındaki isimlere önemli mesajlar verileceği kaydedildi.

Mesaj: “Tarafsız Kalın”

Özgür Özel’in, yargının en üst düzeyindeki bu isimlerle yapacağı görüşmelerde, “tarafsız kalın” ve “mesleğiniz hangi etik çerçeveyi gerektiriyorsa ona bağlı kalın” mesajlarını ileteceği öğrenildi. Bu ziyaretlerin, adalet ve yargı bağımsızlığı vurgusu açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Yargı Bağımsızlığı ve Etik Çerçeve

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu ziyaretlerle, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusundaki hassasiyetini vurgulaması bekleniyor. Özel, yargının etik değerler çerçevesinde hareket etmesinin, demokrasi ve adalet sistemi için temel bir gereklilik olduğunu belirtecek.