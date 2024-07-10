CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel'in bu ay içerisinde Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini açıkladı.

Özgür Özel'in Şam ziyareti

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in bu ay içerisinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek üzere Şam'a bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi, elini taşın altına koymaya hazırdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, temmuz ayı içerisinde Şam’a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Çünkü bu sorunu Türkiye ile Suriye'nin masaya oturarak birlikte çözebileceğine inanıyoruz." dedi.

CHP'nin normalleşme mesajı

Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi mevcut durumdan kurtarmak için çaba göstereceğini vurguladı. Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'yi bu halde bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin Avrupa’nın sığınmacı deposu olmasını reddediyor." ifadelerini kullandı.