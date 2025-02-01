CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi'ndeki gelişmelerin ardından muhalefetin birlikteliğine vurgu yaptı. Özel, “Bizi böleceklerini, CHP’nin ve Türkiye muhalefetinin parça pinçik olacağını sananlar bugün avuçlarını yaladılar” dedi.

"Birbirine düşmeden, burun kıvırmadan hareket ettik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada Türkiye’de muhalefeti bölmeye yönelik girişimlere karşı güçlü bir duruş sergilendiğini belirtti. Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Özel, “Birbirine düşmeden, burun kıvırmadan, durumun vahametinin farkında olarak Çağlayan'a giden herkes bugün umutlarımızı artırdı” ifadelerini kullandı.

"Muhalefet dimdik ayakta"

Özel, CHP ve muhalefetin parçalanacağı yönündeki beklentilerin boşa çıktığını belirterek, “Bugün bir kez daha gördük ki, muhalefeti bölmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Çağlayan’da ortaya koyulan dayanışma, halkın demokrasiye olan inancını güçlendirdi” dedi.