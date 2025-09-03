CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının ardından İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklama yaptı. Özel, “Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz. İl başkanımız Özgür Çelik ve ekibi görevine devam ediyor” dedi.

“Baba ocağının tapusu Atatürk’ündür”

Özel, partililere hitaben yaptığı konuşmada CHP’nin köklü mirasına vurgu yaptı:

“Biz Türkiye'nin en güçlü ailesiyiz. Burası baba ocağıdır. Baba ocağının tapusunun bir tane sahibi var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.”

“İl başkanım Özgür Çelik’tir”

CHP lideri, mevcut İstanbul İl Başkanı’nı işaret ederek, “Benim İl Başkanım Özgür Çelik’tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır” ifadelerini kullandı.

“Asliye Hukuk’un kararı yok hükmündedir”

Kayyum atamasına neden olan mahkeme kararını tanımadıklarını söyleyen Özel, “Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı niteliğindeki bir karardır. Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

“Sandığın inkarı olur”

Özel, kararı tanımayacaklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il başkanımız ve ekibi görevine devam ediyor.”