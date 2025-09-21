Kurultayda tek aday olarak Genel Başkan Özgür Özel yarışacak ve 1127 delege oy kullanacak.

Kurultay öncesi CHP’nin önceki genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu salona katılmadı ve kendisi için kurultayda koltuk ayrılmadı. Kılıçdaroğlu’na yakın bazı delegelerin ve mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in de salonda yer almadığı görüldü.

Kurultay salonunda, kurultayın teması olan “Darbeye ve Kayyıma Hayır” görselleri yer aldı. Tutuklu belediye başkanları ve siyasetçilerin fotoğrafları “Silivri Zindanı” bölümünde sergilendi. Saat 10.00’da başlayan kurultayın açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel delegelerle selamlaştı. Özel’in yanına eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın oturdu. Bir süre önce CHP’ye dönen eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Çetin’in hemen yanında yer aldı.

Kurultay Divan Başkanlığı’na CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. Emir, açılış konuşmasında “Bugün bu salonda cumhuriyetin ikinci yüzyılında kaderimize sahip çıkmak, özgürlüğümüze ve hukukumuza el uzatanlara karşı durmak için toplandık. Bu kurultay kayyıma karşı duranların, tek adam rejimine boyun eğmeyenlerin kurultayıdır” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun mesajı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı kurultayda okundu. İmamoğlu mesajında, “Ömrümüzü adadığımız siyasi mücadelenin nihai hedefi, bu güzel ülkenin nimetlerini kardeşçe paylaşacağımız insanca ve hakça bir düzen kurmaktır. Tuzaklarla yolumuzdan alıkoymaya çalışsalar da durmayacağız. İşsizlik, yolsuzluk ve yoksullukla halka zulüm eden düzen, adalet ve hürriyet karşısında kaybedecektir” dedi.

Özgür Özel’in konuşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasına delegeleri selamlayarak başladı. Özel, demokrasiye yapılan müdahalelere ve kayyum uygulamalarına tepki gösterdi:

“Demokrasi sınavı kazanılınca değil kaybedilince verilir. İktidar partisi ilk kez kaybedince demokrasi sınavından geçemediklerini gösterdi. Biz teslim olmadık, ayağa kalktık ve mücadeleye başladık. Karşımızdaki karanlık yapı, bugünün iktidarı tarafından yarının iktidarına darbe girişiminde bulundu.”

Özel, 19 Mart darbesi ve kayyum süreçleriyle ilgili olarak ekonomiye etkilerini de aktardı. “19 Mart darbesi için harcanan para 60 milyar dolar, çiftçiye ödenen desteğin 30 katı, asgari ücrete verilecek desteğin ise 120 katıdır. Bu para millete harcansaydı, ne aç ne yoksul kalırdı” dedi.

Erdoğan ve Trump eleştirisi

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin politikasına da sert eleştirilerde bulundu:

“Filistin bu ülkenin milli meselesidir ve Trump’a haykırılacaktır. Erdoğan’ın Filistin hassasiyeti yok; iktidarda kalabilmek için Trump ile görüşüyor. Erdoğan millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor. Bizi Ankara’da siyaset yapmaya, çerçeve çizmeye ve onun içinde kalmaya davet ediyor.”

Özel, kurultayın demokrasi, özgürlük ve adalet vurgusuyla “Bugün buradayız çünkü CHP’ye diz çöktürülemez. Bu kurultay, özgürlük için ayağa kalkanların, kayyıma karşı duranların kurultayıdır” sözleriyle devam etti.

Kurultay, Özgür Özel’in tek aday olarak yarışacağı ve Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin blok liste yöntemiyle yapılacağı şekilde sürdürülecek.