CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir’e gelerek bir dizi etkinliğe katılacak. Özel'in yoğun programında parti ziyaretlerinden belediye etkinliklerine kadar birçok önemli buluşma yer alıyor.

İl Başkanlığı Ziyareti ve Tebrikler

Saat 13.00: CHP İzmir İl Başkanlığı Ziyareti

Özel, saat 13.00'te CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi ile bir araya gelerek parti çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Saat 14.00: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a Tebrik Ziyareti

CHP lideri, saat 14.00'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı tebrik ziyaretinde bulunacak. Görüşme, Kültürpark'taki İzmir Sanat Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek.

Özel, Parti Üyeleriyle Buluşacak

Saat 14.30: Parti Üyeleri ile Toplantı

Özel, saat 14.30’da il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleri ile Kültürpark 1 No'lu Hol'deki Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda bir araya gelecek. Bu toplantıda parti içi gelişmeler ve yerel yönetimlerin çalışmaları ele alınacak.

Ege Belediyeler Birliği Ziyareti

Saat 16.00: Ege Belediyeler Birliği Ziyareti

CHP Lideri Özel, bu toplantının ardından Konak'taki Ege Belediyeler Birliği'ni ziyaret edecek. Burada bölgedeki belediyelerin sorunları ve çözümleri üzerine görüş alışverişinde bulunacak.

Pazar Programı: Geleneksel Keşkek Günü ve Kiraz Festivali

Saat 11.00: Bayraklı Kulalılar Derneği’nin 12. Geleneksel Keşkek Günü

Özgür Özel, Pazar günü saat 11.00’de Bayraklı Kulalılar Derneği’nin Sasalı Kent Ormanı'nda düzenleyeceği 12. Geleneksel Keşkek Günü’ne katılacak. Bu etkinlikte vatandaşlarla buluşarak geleneksel lezzetlerin tadına bakacak ve bölge halkıyla sohbet edecek.

Saat 13.00: Beşyol Köyü Kiraz Festivali

Özel, daha sonra Bornova'ya geçerek saat 13.00'te Beşyol Köyü'nde düzenlenecek olan Kiraz Festivali'ne katılacak. Burada yerel üreticilerle buluşarak tarımın önemine dikkat çekecek ve festivalin coşkusunu paylaşacak.