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CHP'nin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Özgür Özel, yarın partimizin haftalık TBMM grup toplantısında konuşacak" ifadeleri yer aldı.

Özel toplantı öncesinde Ankara'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin 3 saat sürdüğü açıklandı.

CHP tarafından açıklanan bilgilere göre Özel'in konuşma yapacağı TBMM Grup Toplantısı bugün saat 13.30'da başlayacak.

Özel'in bugün partisinin grup toplantısında açıklama yapacağı iddia edildi. Vatandaşlar tarafından CHP grup toplantısının saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

Ancak Bolu'da yaşanan 78 kişinin yaşamanı yitirdiği yangın faciası nedeniyle toplantı ertelenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenleyeceği bir toplantı ile 2025 yılına ilişkin partisinin yol haritasını açıklayacağını belirtmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in partisinin TBMM Grup Toplantısı 'nda konuşacağı açıklandı. Özel'in partisinin ilerleyen süreçlerde izleyeceği yol haritasını açıklaması bekleniyor. Vatandaşlar tarafından CHP grup toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. CHP tarafından grup toplantısının bugün (28 Ocak 2025 Salı) yapılacağı açıklandı.

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