CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören teklife ilişkin “Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir; yazıklar olsun. CHP olarak bu milleti bu cendereden kurtaracağız. Sadece zenginleri kayıran, yoksulu sömüren bu sisteme son verene kadar sizin için çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akaryakıta, akaryakıta, mobil haberleşmeye, elektrik faturasına, tren biletine yapılan zamları sıralayan Özel, “Sadece son birkaç ayda akaryakıta yüzde 30 zam, mobil haberleşmeye yüzde 65, elektrik yüzde 38, tren biletine yüzde 26, iğneden ipliğe her şeye zam geldi, bir tek asgari ücrete zam gelmedi. Bugün Türkiye nefesini tuttu, bir maaş artışı bekliyor. En düşük emekli maaşı 10 bin lira, 270 dolar. Yurt dışında söylüyorsun, tercüme hatası sanıyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidara geldiğinde sekiz çeyrek altın alınabilen en düşük emekli maaşıyla bugün iki çeyrek altın alınamadığını vurgulayan Özel, hükûmetin emekli aylığını asgari ücretin katbekat altında, 12 bin 500 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi.

“Madem geçim yok, çok yakında seçim var”

“En düşük emekli maaşı altı ay önce 25 kilo dana kıyma alıyor. Dün 16 kiloya düşmüştü, bugün yaptıkları sözde zamla 20 kiloya çıktı. Siz bugün emeklinin cebinden beş kilo kıyma parası çalıyorsunuz” diyen Özel, şunları söyledi:

“Bunun adı zam değil, emekliye ihanettir; yazıklar olsun. CHP olarak bu milleti bu cendereden kurtaracağız. Sadece zenginleri kayıran, yoksulu sömüren bu sisteme son verene kadar sizin için çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz. Bu ülkede ya yüzler gülecek ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Madem geçim yok, çok yakında seçim var.”

“İzmir’deki olayda kusuru kim varsa cezalandırılacak”

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın elektrik kaçağından dolayı hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sorumluların tespit edilmesi için talimat verdiklerini söyledi.

Adalet arayışının önünde engel olanlardan değil, ailelerin yanında adaleti arayanlardan olacaklarını belirten Özel, “Sorumlu kimse, belediye personeliyse belediye, dağıtım şirketiyse dağıtım şirketi, savcılarla iş birliği içinde bu mesele nasıl olmuş, cezaların çekilmesi üstümüze düşen ne varsa yapılmasında kati bir tutum içinde olacağız. Bu öz güvenle meseleyi takip ediyoruz. Bu konuda kusuru olan kim varsa cezalandırılacak” dedi.

“Hayvanlar için bir ölüm yasası getirdiler”

CHP lideri Özel, AK Parti'nin sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili hazırladığı ve "ötanazi", "uyutma" adı altında idare eliyle hayvanları öldürmenin yolunu açan yasa teklifine de değindi. Hayvanlarla ilgili çözüm yolunun öldürmek olmadığını belirten Özel, “Sorunun çözümü için insancıl, akılcı, bilimsel yöntemlerin uygulanması gerekirken verilen kanun teklifi, muğlak ifadelerle öldürmeyi meşrulaştıran ve çözümü tamamen belediyelerde, uygulayıcıların inisiyatifine bırakan, bakımevi açma zorunluluğunu 2028'e kadar erteleyen, hayvan hakları derken, hayvanların yaşam hakkını tehdit eden bir ölüm yasasını getirdiler” ifadelerini kullandı.

“Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” yarın TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülecek.

“Can Atalay, Meclis Başkanının sözlerine rağmen bırakılmıyor”

Özel, Gezi davası nedeniyle beş kişinin içeride yattığını hatırlattı. “Sen Taksim'deki yeşil alandaki ağaçları keseceksin, 31 Mart meselesine kendince atıf yapmak için oraya Topçu Kışlası dikmeye niyetleneceksin, AKM'yi yıkıp AVM yapmaya kalkacaksın, sen bunlara karşı önce duracaksın. Orada orantısız güç kullanımıyla, FETÖ'cülerin tertipleriyle çadırları yakacaksın, işin üstünden yıllar geçince mahkeme kararlarına rağmen içeride tutacaksın” diye iktidara tepki gösterdi.

Gezi davasında tutuklu olanlardan birinin de Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) vekil seçilen Can Atalay olduğunu anımsatan Özel, şunları söyledi:

“Can Atalay, 14 Mayıs'ta Hatay milletvekili seçildi. Millet 'git' diyor, salmıyorlar. Ardından mahkemeye başvuruyor, Yargıtay tahliye başvurusunu reddediyor. AYM, 'hak ihlali' diyor. Yargıtay 13'üncü Ceza Dairesi, bu işlemi yok sayıyor. AYM ikinci kez hak ihlali kararı veriyor, Yargıtay bir daha direniyor. 'Elimden geleni yapacağım' diyen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm sözlerine rağmen bırakılmıyor. Bunun üzerine 30 Ocak günü böyle söyleyenler, hiç sıkılmadan kararı okutup, Can Atalay’ın milletvekilliğini düşüyorlar. Yapılan işlem tümüyle usulsüz.”