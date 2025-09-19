İzmir’in Çeşme ilçesinde Cemil Tugay, kızının nikahını kıydı. Basına kapalı gerçekleştirilen düğüne CHP milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, parti teşkilatı, iş dünyası ve STK temsilcileri katıldı.
İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen düğün, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi. Nikah töreninde Cemil Tugay, kızının nikahını kıydı.
Düğüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP milletvekilleri, CHP genel başkan yardımcıları, il ve ilçe belediye başkanları, parti teşkilatları, iş dünyası ve STK temsilcileri katıldı. Törenin samimi bir atmosferde geçtiği bildirildi.
Cemil Tugay’ın kızının nikahı, törende hazır bulunan davetliler önünde kıyıldı. Etkinlik, yakın aile ve arkadaş çevresiyle sınırlı tutuldu.