CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de verdiği bir sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu yarın Aliağa Cezaevi’nde ziyaret edecek. Özel, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve parti avukatlarının daha önce ziyaret ettiği Kayserilioğlu ile görüşecek. Ziyaretin ardından Özel, basın açıklaması yapacak.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "sokak röportajlarını takip ettikleri" açıklamasının ardından tutuklanan Kayserilioğlu hakkında konuşan Özel, tutuklamayı eleştirerek, "Bu yanlıştan dönülmeli, Dilruba serbest bırakılmalıdır" demişti.