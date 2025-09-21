Kurultay, sabah saatlerinde başladı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salon girişinde delegelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Divan Başkanlığı görevine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir getirildi.

Kurultayda Özel, delegelere tarihi bir çağrıda bulundu. “Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz, ama bugün sizden güvensizlik oyu istiyorum. Vereceğiniz güvensizlik oyu, partimize kurulan kumpaslara ve sarayın adalet düzenine karşı bir duruştur. AK Parti’nin yargı faaliyetlerine de güvensizlik oyunu verin, ardından seçime geçelim” sözleriyle dikkat çekti.

Bu çağrının ardından CHP yönetimi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin delege desteğini alamayarak düşmüş oldu. Kurultay, tarihi bir dönemeç yaşadı ve Özel’in tek aday olduğu genel başkanlık seçimine geçildi. Özel, oyunu kullanarak resmen seçim sürecine katıldı. Seçimin ardından PM ve YDK seçimleri yapılacak ve Özel’in tek aday olacağı listede blok liste sistemi uygulanacak.

Kurultaya eski Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın katılırken, Kemal Kılıçdaroğlu salonda yer almadı. Parti içerisindeki bu kritik seçim, CHP’nin yeni dönemde izleyeceği yol haritası açısından da belirleyici olacak.