CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetiminin görevden alınarak yerine kayyım atanmasının ardından 81 il başkanını İstanbul’a davet etti.

Mahkeme kararı sonrası gelişmeler

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Karar kapsamında 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırıldı, yürüyen kongre süreci de durduruldu.

Mahkemenin ardından İstanbul İl Başkanlığı görevine, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını duyuran Gürsel Tekin getirildi.

Özel’den sert tepki

Gelişmeler üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplayan Özgür Özel, Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Özel, “CHP’lilerin seçmediği hiç kimse CHP’nin binasına giremez” diyerek karara sert tepki gösterdi.

İstanbul’da nöbet

Birgün’ün aktardığına göre CHP’liler, İstanbul İl Başkanlığı binasında nöbet başlattı. CHP lideri Özel de tüm il başkanlıklarına yazı göndererek, 81 il başkanını İstanbul’a çağırdı.