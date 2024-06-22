CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da depremzedelerle buluşarak önemli açıklamalar yaptı. Özel, özellikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da yaşanan kira yardımı kesintisi konusunda büyük bir endişe ve öfke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük direnişini kira yardımı için başlatacağım. Sana depremzedeyi ezdirmeyiz" dedi.

7 bin 881 konut tamamlandı

Yazıhan ilçesindeki halk buluşmasında konuşan Özel, Malatya'da 103 bin konut vaadiyle yapılan açıklamaların gerçekleşmediğini ve sadece 7 bin 881 konutun tamamlandığını vurguladı. Ayrıca, depremden etkilenen ailelerin barınma sorunlarıyla ilgili olarak da hükümetin yetersiz kaldığını dile getirdi.

"En büyük direnişi başlatacağım"

CHP lideri, ekonomik adalet ve sosyal güvenlik konularında da çözüm önerilerini paylaştı. "Milyonlarca kişiyi kira yardımından mahrum bırakırsanız, Türkiye'nin en büyük direnişini bu kira yardımı için başlatacağım" diyen Özel, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Özgür Özel, orman yangınları konusunda da sert çıkışlar yaparak, Meclis'e bu konuda komisyon kurulması çağrısında bulundu. "Orman yangınlarına bu milletin vekilleri dur diyecek" diyen Özel, partisinin bu konuda yapıcı ve yol gösterici rol üstleneceğini ifade etti.