CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de devam eden Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali davasına ara verilmesi sırasında açıklamalarda bulundu. Özel, iddianameyi “yargı tarihinin en utanç verici” olarak nitelendirirken, gençlerin serbest bırakılmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Saraçhane eylemleri nedeniyle tutuklanan 7 kişinin serbest bırakılmasını değerlendiren Özel, “Bugün o serbest kalan gençlerin ailesinden utanın. 75 gün tutuklu kaldılar. Aslında bir gün yatarı yoktu” ifadelerini kullandı.

19 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin Özel, “Bir başka utanç yine aynı ekip AKP’nin kara düzeninin yaptığı diploma davası. Yargı tarihinin en utanç verici iddianamesi. Yine perişan, paçavra oldu” dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarına yorum yaptı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ahmet Özer ve Ahmet Türk ile ilgili ifadelerine değinen Özel, “Yanlıştan dönüldü, bunu doğru buluyorum. Kent uzlaşısı ya da o gün Cumhur İttifakı’nın yaptığı tercihlerden vazgeçildi” ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ahmet Özer'in bu işten tutukluluğu kalktı ama bunu bildikleri için alakasız bir yerden tutuklama getirdiler. Bugün hemen Resul Emrah Şahan'ı öbür dosyadan sorguya almışlar, yani hem Bahçeli'nin gönlünü alacaklar, kent uzlaşısından tahliye edecekler ama öbür davadan tutuklamak. Bugüne kadar öbür davadan tek soru sorulmamış, Devlet bey açıklama yapınca o davadan sorguya alıyorlar. kötülüğün en çiğ görüntüsü.

KURULTAY DAVASI

Partiyi yıpratmak için yapılan bir kötülük. Bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz. YSK ve AYM kararları ile sürecin hukukçular tarafından değerlendirilmesinde birileri demokrasiye düğüm atmaya çalışıyor. Asla ve asla bir şeyin kötüsünü görüp de onun motivasyonumu bozmasına izin vermem. Bugünden ne enerjimi düşünürüm ne de kötüyü bekler kötüyü düşünürüm. En iyisini düşünüp kötüyü bekler kötüyle mücadele ederim."