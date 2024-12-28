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CHP'li Özel, hükümetin kaynakları yanlış kişilere aktardığını savunarak, halkın ve emeklinin haklarının savunulması gerektiğini belirtti.

Özel, açıklamalarında halkın kazanacağını ve iktidarın kaybedeceğini ifade ederek, "O kaynaklar yandaşa değil, emekliye gidecek!" şeklinde konuştu.

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Özgür Özel, emeklinin maaşlarına ilişkin yapılan düzenlemeyi eleştirerek, "Emekliye gelince para yok, zengin müteahhitlere milyarlarca kaynak aktarılırken, emekli halkımız mağdur ediliyor" dedi.

CHP'li Özgür Özel , emekli lerin maaş larına yapılan zamların yetersizliğini eleştirirken, hükümetin kaynakları nasıl yönetmesi gerektiği üzerine sert açıklamalarda bulundu.

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