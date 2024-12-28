CHP'li Özgür Özel, emeklilerin maaşlarına yapılan zamların yetersizliğini eleştirirken, hükümetin kaynakları nasıl yönetmesi gerektiği üzerine sert açıklamalarda bulundu.
Emeklilere yapılan zam yetersiz
Özgür Özel, emeklinin maaşlarına ilişkin yapılan düzenlemeyi eleştirerek, "Emekliye gelince para yok, zengin müteahhitlere milyarlarca kaynak aktarılırken, emekli halkımız mağdur ediliyor" dedi.
Halkın kazanacağını vurguladı
Özel, açıklamalarında halkın kazanacağını ve iktidarın kaybedeceğini ifade ederek, "O kaynaklar yandaşa değil, emekliye gidecek!" şeklinde konuştu.
Zenginlere kaynak, halkı unutmak
CHP'li Özel, hükümetin kaynakları yanlış kişilere aktardığını savunarak, halkın ve emeklinin haklarının savunulması gerektiğini belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ