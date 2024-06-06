Türk siyasetinde önemli bir buluşma haberi geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştireceği ziyaretin tarihini ve saatinin belli olduğunu açıkladı.

Tarih ve Saat Belirlendi: 11 Haziran, Saat 16.00

Özgür Özel'in açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyaret, 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da gerçekleşecek. Bu buluşma, son dönemde siyasi gündemi oldukça meşgul eden bir konumda.

Erken Seçim Mesajı ve Değerlendirmeler

Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Erdoğan ile yapacakları görüşmeye ilişkin bilgilerin yanı sıra siyasi değerlendirmelerde de bulundu.

"AYNI HEYETLERLE AĞIRLAYACAĞIZ"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız. Oturma düzeni siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak.

(Erken seçim mesajı) Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Oy oranınız sizi bir seçimden uzak tutuyorsa, seçimi mayın tarlası olarak görürsünüz. CHP, yarın bir seçim yapılsa birinci parti olabilecek durumdadır. TBMM'de erken seçim kararı alma çoğunluğumuz yok. Olsa alırız."