CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimden sonraki 'erken seçim' sözlerinin doğru anlaşılmadığını ifade ederek, “Erdoğan beş yıllığına seçildi ama bence 1,5 yıl sonra erken seçim olur” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, BirGün yazarı Doğan Tılıç'a açıklamalarda bulundu. Özel, erken seçim konusundaki tavrının iletişim hatasından yanlış anlaşıldığını belirtti. 1,5 yıl sonra bir erken seçim olacağını öngören Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ilk seçimde Erdoğan yönetiminden kurtulacak. İlk seçim dediğim 2028 değil. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2,5 yıl sonra, bugünden 1,5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım.”

"Aşırı sağ işsizlikten, sosyal devletin gerilemesinden besleniyor"

Özel, Avrupa seçimlerindeki sonuçlara göre aşırı sağın yükselme eğilimiyle ilgili de konuştu. Aşırı sağın yükselme eğilimini hem Avrupa hem de Türkiye için ciddi bir tehlike olduğunu düşünen Özel, “Güçlenen aşırı sağ aslında gelir adaletsizliğinden, yoksulluktan, işsizlikten, sosyal devletin gerilemesinden besleniyor” dedi. Çözümün sosyal demokrasi ve sol politikalarda olduğunu hatırlatan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Çözümün sosyal demokrasi ve sol politikalarda olduğunu unutmamak lazım. Eğer sol politikalarla toplumun bu kesimlere umut verilebilirse, aşırı sağın istismarından kurtulunabilir. Ancak, ekonomi politikalarında diğer partilerden ayrışmadan, sosyal devleti yeniden güçlendirmeyi savunmadan ve toplumun kırılgan kesimleri için çok iddialı programlar açıklamadan bu silah aşırı sağın elinden zor alınır. Biz biraz biraz onlara benzeyerek daha çok oy kaybederiz.”

"Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek"

“Normalleşme” görüşmelerine ilişkin konuşan Özel, “Ben iktidarı normalleştirme peşinde değilim. Ben MHP olmasa da AKP olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek” dedi. Özel, “sadece müzakere yapıyorlar” biçiminde bir toplumsal algının CHP için bir problem olacağını dile getirerek şöyle konuştu:

“Asgari ücrete zam vermezseniz biz sokaklara döküleceğiz diye söyledik. Geçinemiyoruz mitingine DİSK, Hak-İş ve Türk-İş başkanlarını arayıp davet ettim. Ben masadan ve görüşmeden bir asgari ücret zammı çıkarsam bunun kaybedeni olmazdı. Çıkaramadım, şimdi bunun bedelini iktidarın tek başına ödemesi için ben buna susmayacağım. Mücadele müzakere dengesi bu.”