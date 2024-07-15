CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalarda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme planına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel, Türkiye’nin lehine olacak bu görüşmenin, komşu ülke ile ilişkileri ve bölgedeki sorunları çözmede kritik bir adım olduğunu belirtti.

Esad'la görüşmenin önemi

Özgür Özel, Suriye ile yapılacak görüşmenin Türkiye'nin güvenliği ve sığınmacı sorunlarının çözümü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Özel, "Biz de görüşsek, Sayın Erdoğan da görüşse bunun Türkiye'nin lehine bir mesele olduğunu düşünüyorum. Komşunuzla görüşmeden, el sıkışmadan ne kendi güvenliğimizi, ne oranın toprak bütünlüğünü ne de Türkiye'deki sığınmacıların gönderilmesini başarmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı .

15 Temmuz darbe girişimi ve Meclis'in rolü

Habertürk televizyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Özel, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını ve Meclis’in rolünü de anlattı. Darbecilerin amacının milletin yetkilendirdiği kişilerden yetkiyi alıp kendilerinin kullanmak olduğunu belirten Özel, "Bütün darbelerin hedefi hep Meclis olmuştur" dedi. Meclis’in açılması fikrini ilk ortaya atan kişi olduğunu belirten Özel, darbe gecesinde Meclis’te yaşananları detaylı bir şekilde aktardı .

FETÖ ve 15 Temmuz gecesi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Meclis'te yaşadıkları sorulan Özel, "O akşam saat 21.40 gibi misafirhaneye aracı park etmek üzereyken adeta başımın bir karış üzerinden uçak geçti. 'Ne oluyor?' demeden bir daha bir daha. Genelkurmay'ın önünde askerle polis çatışıyor dediler" şeklinde konuştu. Darbecilerin dezenformasyonlarla milleti yanıltmaya çalıştığını belirten Özel, o gece Meclis'te yaşananları anlattı ve demokrasiye sahip çıkmak için mücadele ettiklerini ifade etti .

Yenikapı mitingi ve OHAL

Yenikapı Mitingi'ne ilişkin soruları yanıtlayan Özel, Genel Başkanın katılımının normal olduğunu ancak Yenikapı Ruhu'ndan ziyade Meclis'in 1920 ruhunun yakalanması gerektiğini belirtti. OHAL'in yanlış olduğunu ifade eden Özel, "OHAL sırasında mahkeme kararlarına, OHAL kararnamelerine itiraz edilemedi. İçine her şeyi attılar ve çok kötü kullandılar o yetkiyi. İnsanların adalete olan güveni sarsıldı" dedi.