CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Haziran’da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kaydına eşlik etti. Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne yerleşti.

Zeyrek ailesinin acısı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği kaza sonucu 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Zeyrek’in kızı Nehir, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılan üniversite sınavına CHP lideri Özgür Özel’in desteğiyle girmişti.

Mimarlık hedefi

Babası gibi mimar olmayı isteyen Nehir Zeyrek, tercih sonuçlarının ardından Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne yerleşti.

Üniversite kaydında destek

Kayıt işlemleri için annesi Nurcan Sarkın Zeyrek ile üniversiteye gelen Nehir’e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti. Kayıtta Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de hazır bulundu. Üniversite yönetimi, genç öğrenci ve ailesini karşıladı.