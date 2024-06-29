CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin gelecek seçimlerdeki olası Cumhurbaşkanı adayı için açıklamada bulundu. Özel, gelecek seçimler için aday tarifini “Ben yapı olarak partiyi iyi yönetebilecek, sosyal demokratları, solcuları çok daha rahat konsolide edebilecek, sözüne kendi mahallesinin çok inandığı yapıda bir siyasetçiyim, ama bizim biraz daha geniş toplum kesimlerine açılabilecek bir adaya ihtiyacımız var” sözleriyle yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, “Gönlünüzde aday olmak var mı?” sorusunu yanıtladı. 31 Mart yerel seçimleri “gençlerin gözlerini yeniden ışıldattı” yorumunu yapan Özel, şöyle konuştu:

“En doğru aday ben olsam geri durmam. Ama ben yapı olarak partiyi iyi yönetebilecek, sosyal demokratları, solcuları çok daha rahat konsolide edebilecek, sözüne kendi mahallesinin çok inandığı yapıda bir siyasetçiyim, ama bizim biraz daha geniş toplum kesimlerine açılabilecek bir adaya ihtiyacımız var. Ama yarın bu konuda bambaşka biri var denilirse döner hep beraber bakarız. Ekrem Bey de Mansur Bey de 'hayır ben aday olacağım' diyecek biri değil. Türkiye'nin nereden döndüğünü görüyoruz biz. Hukuk ayaklar altında, beka sorunları uyduruyorlar, gençler gidiyorlar. Biz bu ülkeyi bambaşka bir noktaya getirebiliriz. Yeniden demokrasiye kavuşturduğumuzda ülkeye, küçük hesaplarla belki de bin yıl kaybettiririz. 28'inde çok büyük bir felaket yaşadık. Seçmende duygusal kopuş vardı. Ekrem Bey dedi ki 'Ben İstanbul'a bile aday olmam değişim olmazsa' dedi. Ben de, 'İzmir'i bile kaybederiz' dedim. Türkiye'de AKP iktidarı mutlaklaşırdı. Önce değişim, sonra 31 Mart seçimleri gençlerin gözlerini yeniden ışıldattı. Ama bir kez daha bir kayıp yaşatırsak, bir daha toparlanma imkânı yok. Mucize yaşadık hep birlikte.”

“Ölçeceğiz, anket yapacağız, en geniş katılımla belirleyeceğiz”

Özel, 2023’teki seçimler için de gelecek seçimler için de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda adları geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın tek istediğinin “CHP'yi iktidar yapmak” olduğunu söyledi.

Özgür Özel, “İmamoğlu ile Yavaş arasında gerilim var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Aralarında bir gerilim yok. Belediyeler Birliği'nde tansiyon yükseliyor diyor, yönetiyoruz biz süreci. İkisi de birbirini destekledi. Ekrem Başkan, Mansur Başkan için gayret gösterdi. İkisinin de gözünde ve gönlünde bu partiyi iktidar yapmak var. Daha önümüzde belki de dört yıl var. En doğru adayı belirlemek durumundayız. Ölçeceğiz, anket yapacağız, en geniş katılımla belirleyeceğiz.”

“Herkes öz kimliğiyle siyaset yapmalı”

“Yeniden bir muhalefet masası oluşur mu?” sorusunu da yanıtlayan Özel, “Millet İttifakı, teknik bir ittifaktan ziyade siyasi bir ittifaktı” dedi. Özel, iktidarla görüştükleri gibi muhalefetle de görüştüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Benim farklı düşündüğüm nokta şu: Geçen sefer bir hata yaptık. Altı atleti bellerinden birbirine bağladık, koşun dedik, herkes birbirine engel oldu. Hepsi kendi kimlikleriyle koşsaydı, gerektiğinde bir iş birliği yapılabilirdi. Geçen seferki en büyük sorunumuz buydu. Önce bir tartışa çıkar sporcular kaç kilo basıyor diye. 1 kilo mu 30 kilo mu 90 kilo mu bilmiyorduk, herkes kendisinin çok bastığını iddia ediyordu. Millet İttifakı, teknik bir ittifaktan ziyade siyasi bir ittifaktı. Birbirini genişleyen değil, kısıtlayan bir ittifaka dönüşmüştü. Kimse kimseden memnun değildi. Teknik ittifakta herkes gücünü bilir ama sandıkta bir çerçevede yer alırsın ki bölge bölge bir başkasına yarar. Herkes öz kimliğiyle siyaset yapmalı, seçim sathı mahalline girdiğinde bu durum konuşulmalı.”

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında bir sorun olmadığını ve görüştüklerini söyledi.