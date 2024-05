CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerle ilgili sorunların çözümü için her siyasi partiyle iş birliği yapılması gerektiğini belirtti. Özel, "Bahçeli ile yaptığım görüşmede, emekliler konusunda herkesle görüşelim, Meclis'te bu sorunu çözelim dedim. Emeklilere hakikaten bir şey yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin Durumu ve Talepleri

Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların ve taleplerinin gündemde olduğunu ifade eden Özgür Özel, bu konuda atılacak adımların önemine dikkat çekti. Özel, emeklilerin haklarının korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Meclis’te İş Birliği Çağrısı

Özel, tüm siyasi partilere emeklilerle ilgili sorunların çözümü için iş birliği çağrısında bulundu. "Bu konuda birlik olmalıyız ve Meclis'te çözüm üretmeliyiz" diyerek, emeklilerin hak ettiği yaşam şartlarına kavuşması gerektiğini söyledi.

Halk TV'de Açıklamalar

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, CHP'nin emekliler konusundaki tutumunu ve çözüm önerilerini detaylandırdı. Emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Özel, bu konuda somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Sayın Erdoğan, Bahçeli, DEM Parti’nin Eş Genel Başkanlarıyla, Müsavat Dervişoğlu il yaptığım görüşmelerin ana ana maddesi, ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve emeklilerin durumunu konuştum.

“Bahçeli ile yaptığım görüşmede, emekliler konusunda herkesle görüşelim, Meclis’te bu sorunu çözelim dedim. Emeklilere hakikaten bir şey yapmak lazım.

"CHP iktidarında baştan aşağı adaletli vergi sistemi olacak. Vergide reform olacak, vergide devrim olacak. Vergi kazanandan alınır. Çok kazanandan çok alınır, az kazanandan az alınır. Türkiye’de sorun para kazanmadan vergi alınıyor.

"(Gezi eylemleri) İnsanların önce bir çevre hassasiyetiyle, her tarafı taş olmuş o Taksim meydanında Gezi Parkı bir cennet. Taksim inisiyatifi gibi inisiyatifler ortaya çıktı. Benim hayatım oda başkanlıklarıyla geçti. Bir şehirde bir mesele olduğunda oda başkanları toplanırlar, görevlendirmeler yapılır basın açıklama yapılır, ilin milletvekillerine gidilir. Gezi Parkı için de böyle bir inisiyatif ortaya çıktı. Gezi'de yargılananların önemli bir kısmı meslek odalarının başkanı olduğu için oradaydı. Gittiler bir gece yarısı dozerleri oraya dayadılar. O zaman insanlar oraya koştular. Sonra karşılıklı psikolojik harp var. oraya çadırlar kuruldu, gecenin bir yarısında içinde insan olan çadırları yaktılar. O talimatı verenlerin hepsi sonradan FETÖ'cü çıktı. Oralar karışsın diye çaba devletin içerisinden var o dönemde. Tayfun Kahraman ve bütün inisiyatif Bülent Arınç'la bir görüşme yapıyorlar, açıklamalarından bir tanesi İstanbul, Hatay, Ankara emniyet müdürleri görevden alınmalıdır çünkü saldırgan tutum içerisindeler diyorlar. Hepsi FETÖ'cü çıktı .Bunu görmek lazım. Kötü tabir ama at izi ile it izi birbirine karıştı diyorlar ya öyle bir noktada Gezi davası. Gezi davası önce çevre duyarlılığı sonra yaşam biçimine mücadeleye direnmeye başlıyor oradaki insanlar. Türkiye'de 80 ilde 15 milyondan fazla kişi sokaklara çıktılar ve barışçıl protestolar yaptılar. Gezi deyince son gece polisin müdahalesi ile ortaya çıkan görüntüler akla geliyor ama çok barışçıl bir sürecin son noktasıdır o.

Ayrıntılar gelecek...