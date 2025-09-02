CHP lideri Özgür Özel, İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasının ardından, kayyım heyetinde yer alan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

CHP’de kriz: Kayyum ve ihraç kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasının ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Karar sonrası Halk TV canlı yayınına katılan Özgür Özel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel: “Mahkeme kararını tanımıyoruz”

Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Birincisi, bu 10’uncu denemeydi, şimdi tutturdular. Asli hukuk mahkemelerine başvuruyorlar. 9 mahkeme reddetti, 10’uncusunda tutturdular. Mahkemenin verdiği kararı tanımıyoruz. İl Başkanımız görevinin başındadır.”

Özel, bu kararın siyasi bir hamle olduğunu, CHP’nin yükselişini durdurmak için yapıldığını söyledi.

Gürsel Tekin’e ihraç kararı

CHP lideri Özgür Özel, kayyum heyetinde yer alan isimlerden Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı:

“Kayyım heyetinde görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik. CHP’li hiç kimse Saray’ın kurduğu kumpasın parçası olamaz. Kendisi tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu’na verildi ve partiden ihraç edildi.”

“CHP’nin seçimleri pırıl pırıl”

Özgür Özel, CHP’nin kongre ve kurultay süreçlerinin şeffaf olduğunu vurguladı:

“CHP’nin tüm seçimleri pırıl pırıldır. Bu karar hukuki değil, siyasaldır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu yargı oyunlarına araç olacak hiçbir üyesi olamaz.”

Mitingler sürecek

Özel, CHP’nin miting programında bir değişiklik olmadığını, planlandığı gibi yapılacağını belirterek sözlerini tamamladı.