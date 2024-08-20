CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM'de yaşanan son arbedeye ve Can Atalay oturumu sırasında çıkan gerginliğe dikkat çekti. Özel, Anayasa Mahkemesi kararına uymayan bir mahkemenin, Devlet Bahçeli'nin sözünü de geçersiz kıldığını belirterek, "Can Atalay'ı İnsan Hakları Komitesi'ne oy birliğiyle seçtik," dedi.

'Utanç verici'

Özel, Meclis'te yaşanan olayları sert bir dille eleştirerek, "Söylemeye dilim varmıyor ama Meclis'in merdivenlerine kan döküldü. Kadına şiddet gördük. Bir milletvekilini kaba kuvvetle susturmaya çalışmak utanç verici," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Özel, Meclis’i yeniden toplantıya çağırarak, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını vurguladı ve Numan Kurtulmuş’a tarafsızlık çağrısında bulundu. "Bu işin ne duruma geldiğini göreceğiz," diyerek sözlerini noktaladı.